Вирусолог оценил эффективность вакцины против нового штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, более заразен, однако вакцина эффективна против него так же, как и против уже привычного SARS-CoV-2. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Центра им. Н, Ф. Гамалеи Виктор Зуев, передает РЕН ТВ.

«Болезнетворность и антигенные свойства, самое главное, у него такие же, поэтому вакцина против него эффективна», — объяснил Зуев, сравнивая два типа коронавируса.

При этом вирусолог отметил, что новый штамм более заразный. Он вспомнил слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая говорила, что если человек, зараженный COVID-19, чихнет, то заразятся трое. По мнению Зуева, инфицированный новым штаммом «чихнул — и заразил 12 человек». В этом заключается все различие между двумя вариантами коронавируса, добавил он.

Поэтому вирусолог призвал не бояться нового типа инфекции и соблюдать меры профилактики: носить маски, держать социальную дистанцию и не посещать места большого скопления людей.