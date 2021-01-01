В Ленинградской области произошел пожар в детском санатории

Фото: МЧС России

В Ленинградской области загорелся детский пульмонологический санаторий, детей в момент возгорания в здании не было. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В 15:00 поступило сообщение о пожаре, горела кровля в двухэтажном учебном корпусе. В настоящий момент пожар локализован на площади 750 кв. м. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

На сайте главка уточняется, что самостоятельно горящее здание в селе Колчаново покинули 16 человек персонала, никто не пострадал.

«Фонтанка» уточняет, что пожар произошел в санатории «Колчаново» Министерства здравоохранения, который расположен в Волховском районе Ленинградской области, в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых.