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В Нижнем Новгороде один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

В результате пожара в Московском районе Нижнего Новгорода погибла женщина. Как сообщали очевидцы, пожар на шестом этаже многоквартирного дома начался после взрыва газа

Женщина погибла при пожаре в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде в результате взрыва газа и пожара. Об этом сообщают местные издания «Ньюс-НН» и «Открытый Нижний» со ссылкой на очевидцев.

По информации изданий, в доме произошел взрыв газа, после чего в квартире на шестом этаже начался пожар.

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Фото:МЧС России

Как сообщает региональный главк МЧС, пожар произошел по адресу: Московский район, улица Березовская, д. 87. Информация о происшествии поступила в 09:14 мск.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в селе Пономаревка Оренбургской области. По данным ТАСС, женщина 1962 года рождения и мужчина 1971 года рождения получили ожоги второй степени. Пострадавшая рассказала, что взрыв произошел, когда она решила закурить.

Автор
Анастасия Курносова
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