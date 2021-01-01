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В Роскачестве назвали принципы выбора красной икры

При выборе красной икры нужно руководствоваться несколькими правилами: смотреть на дату фасовки, штамп, места изготовления. Об этом рассказала директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева, пишет «Прайм».

По ее словам, лучше всего, если икра произведена в период с мая по октябрь — это сезоны вылова рыбы. «Икра, изготовленная в декабре, не лучшего качества, так как была предварительно заморожена», — объяснила Буслаева.

Желательно, чтобы на банке с икрой была маркировка «ГОСТ», а номер на ней  должен быть выбит наружу, а не внутрь. В противном случае это может быть фальсификат. Кроме того, внимание следует обращать на место производство. Лучше всего, если это будет Камчатка или Сахалин — традиционные места лова лососевых видов рыб.

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Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

Буслаева предупредила об опасности покупки икры на развес — велик шанс, что это будет небезопасный продукт, приготовленный с использованием вредных и запрещенных в России консервантов. Кроме того, произведенная не на заводе икра может быть разбавлена дешевым сырьем или быть и вовсе имитацией.

В августе поставщики красной икры предупреждали, что в 2020 году стоимость их продукции в России может вырасти на 20-60%. Причина заключается в неудачной путине — рыболовам удалось выловить мало лососевых пород рыб. В 2019 году отпускная цена производителей красной икры составляла 2,3 тыс. руб. за 1 кг. В 2020-м цена может подняться до 3,3 тыс. руб.

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