Трамп назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в США

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции в США начнутся, вероятно, на следующей неделе. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом, передает Reuters.

По словам Трампа, первыми вакцину получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и граждане преклонного возраста.

При этом президент не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

Испытания своих вакцин в США проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.