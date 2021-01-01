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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп назвал сроки поставки вакцины от COVID-19 в США

Поставки вакцины от коронавирусной инфекции в США начнутся, вероятно, на следующей неделе. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, общаясь по видеосвязи с американским воинским контингентом за рубежом, передает Reuters.

По словам Трампа, первыми вакцину получат сотрудники экстренных служб, медицинские работники и граждане преклонного возраста.

При этом президент не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

Создатели «Спутника V» предложили AstraZeneca совместное испытание вакцин
Общество
Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

Испытания своих вакцин в США проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech.

В начале ноября Pfizer сообщила, что созданная ею вакцина во время испытаний оказалась эффективной более чем на 90%. Затем компания подала заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В случае одобрения заявки вакцину можно будет применять в середине-конце декабря, сказали в Pfizer.

Дональд Трамп коронавирус вакцина
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,7 млн +25073 Случаев 2,2 млн +25487 Умерли 38 тыс. +524
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