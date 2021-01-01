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В США трехлетний ребенок перенес инсульт из-за COVID-19

Трехлетний мальчик из США Кольт Пэррис перенес инсульт во время болезни COVID-19. Об этом сообщило издание The Mirror.

Родители ребенка обратились к врачу, когда у мальчика начались проблемы с речью и перестала работать права рука. В больнице ему сделали тест на коронавирусную инфекцию, который показал отрицательный результат. Однако медики решили провести повторное исследование в медицинском центре. По результатам анализов в организме ребенка были обнаружены антитела.

В ходе дальнейших исследований врачи обнаружили тромб в мозгу ребенка, который образовался из-за инсульта, спровоцированного кислородным голоданием. Кольту сделали операцию и удалили тромб.

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По мнению медиков, инсульт был спровоцирован перенесенной им коронавирусной инфекцией, так как COVID-19 вызывает склонность к образованию тромбов. В связи с этим врачи предупредили родителей, что если у их детей обнаружен COVID-19, очень важно наблюдать за их речью и движениями. Специалисты пояснили, что коронавирусная инфекция может проявляться не в виде лихорадки, а в виде проблем, связанных с нервной системой.

О том, что коронавирусная инфекция может стать причиной тромбообразования ранее рассказывал сосудистый хирург и врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров. Он пояснил, что при развитии COVID-19 повышает активность свертывающей системы крови. Именно поэтому повышается вероятность тромбооразования, которое, в свою очередь, может привести к инсульту или инфаркту.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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