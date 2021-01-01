Гинцбург сообщил о роли белка в формировании антител к коронавирусу

Недостаточное количество белка в употребляемых человеком продуктах может негативно сказаться на выработке антител к коронавирусу, в частности, после вакцинации. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Количество белковой пищи (количество белка) очень влияет на выработку антител, потому что процесс выработки антител энергетически затратный», — рассказал Гинцбург.

По его словам, людям, которые сделали прививку от коронавируса, стоит сделать упор на потребление качественного белка. Он добавил, что в целом количество потребляемой белковой пищи гражданами — это показатель того, насколько благополучна страна и насколько у населения хороший популяционный иммунитет.

В то же время Гинцбург предупредил, что стресс и большое количество потребляемого алкоголя также могут негативно повлиять на выработку антител. «Все стрессовые состояния очень здорово подавляют антитела», — отметил Гинцбург.