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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело. Об этом заявил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — сказал Демуров.

По его словам, если у пациента уже был инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то коронавирус повышает риск новых подобных эпизодов.

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При этом врач предостерег против самолечения и приема разжижающих кровь препаратов без назначения врача. Он пояснил, что бесконтрольный прием таких лекарств — антикоагулянтов — может иметь очень серьезные последствия.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза», — сказал Демуров.

Ранее академик РАН, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто заявил, что риск тяжелого течения COVID-19 возрастает в семь раз у пациентов с ожирением. Он также отмечал, что риск летального исхода у этой группы пациентов возрастает почти в девять раз. Помимо этого, неблагоприятным фактором Шляхто назвал дефицит витамина D в организме.

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