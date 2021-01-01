Врач назвал предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей

У людей, предрасположенных к тромбообразованию, коронавирусная инфекция может протекать особенно тяжело. Об этом заявил в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются», — сказал Демуров.

По его словам, если у пациента уже был инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то коронавирус повышает риск новых подобных эпизодов.

При этом врач предостерег против самолечения и приема разжижающих кровь препаратов без назначения врача. Он пояснил, что бесконтрольный прием таких лекарств — антикоагулянтов — может иметь очень серьезные последствия.