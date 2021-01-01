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Из Сирии в Россию вернулись еще 19 детей

В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей в возрасте от трех до 15 лет. В ближайшее время их направят к родственникам в Дагестан, Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области. Об этом со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Анну Кузнецову сообщило агентство «РИА Новости».

«Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет», — рассказала она.

По словам Кузнецовой, они были вывезены из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, которые временно не контролируются официальным властям.

Она уточнила, что сразу после прибытия всех детей направили на медицинское обследование. После того, как пройдет срок необходимо карантина, их передадут родственникам. Кузнецова добавила, что сейчас готовы документы на возвращение из лагерей беженцев еще 96 детей.

В Россию вылетел из Сирии самолет с 15 российскими детьми
Общество
Фото:Azalden Idlib / INA Photo Agency / Global Look Press

На своей странице в Facebook Кузнецова сообщила, что это последний рейс с российскими детьми в этом году.

В сентябре в Россию из Сирии вернулись 15 детей тех же лагерей беженцев. Это был первый рейс после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Робота по установлению местонахождения и возвращения несовершеннолетних россиян из Сирии и Ирака началась летом 2017 года. За это время из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке вывезли 182 ребенка. Они оказались там, потому что ранее их родители вступили в ряды ИГ (Запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Кузнецова сообщала, что всего из России вывезли около 350 детей.

Сирия Россия дети Анна Кузнецова
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В Россию вылетел из Сирии самолет с 15 российскими детьми
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Кузнецова подсчитала вывезенных в Ирак и Сирию детей из России
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