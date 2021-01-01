Из Сирии в Россию вернулись еще 19 детей

В Россию из Сирии вернулись еще 19 детей в возрасте от трех до 15 лет. В ближайшее время их направят к родственникам в Дагестан, Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области. Об этом со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в России Анну Кузнецову сообщило агентство «РИА Новости»

«Сегодня днем в подмосковном аэропорту Чкаловский совершил посадку самолет министерства обороны России, на борту которого находились 19 детей в возрасте от 3 до 15 лет», — рассказала она.

По словам Кузнецовой, они были вывезены из лагерей беженцев Аль-Холь и Рож, которые временно не контролируются официальным властям.

Она уточнила, что сразу после прибытия всех детей направили на медицинское обследование. После того, как пройдет срок необходимо карантина, их передадут родственникам. Кузнецова добавила, что сейчас готовы документы на возвращение из лагерей беженцев еще 96 детей.