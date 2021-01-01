В Башкирии обнаружили тела мужчины и его детей

Сотрудники Следственного управления СК по Республике Башкортостан начали устанавливать обстоятельства смерти 37-летнего жителя Уфы и его двоих детей. Их тела были обнаружены в Давлекановском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

Следователи сообщили, что 26 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что после ссоры супругой погибший мужчина забрал своего шестилетнего сына и годовалую дочь, и скрылся в неизвестном направлении. Через несколько часов их тела обнаружили в автомобиле без видимых телесных повреждений. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

«По версии следствия, отец совершил убийство своих детей и свел счеты с жизнью», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Они устанавливают условия жизни семьи, а также доращивают членов семьи погибших и других свидетелей.