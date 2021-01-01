Прокуратура взяла на контроль дело о гибели пятилетней девочки и ее отца

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Московская прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) после гибели мужчины и его пятилетней дочери в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Под окнами жилого дома, расположенного на проспекте Мира, обнаружены тела мужчины, 1981 года рождения, и его малолетней дочери, 2015 года рождения, с травмами, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

По версии прокуратуры, в момент происшествия в квартире жилого дома, рядом с которым обнаружены тела, находились супруга погибшего и ее несовершеннолетняя дочь. Сообщается, что семья испытывала материальные трудности, так как оба родителя были без работы.

О том, что рядом с жилым домом в Москве найдены тела 39-летнего мужчины и пятилетнего ребенка, ранее сообщила пресс-служба главного следственного управления СК. Погибших обнаружили утром 12 декабря.