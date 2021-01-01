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Полиция США установила личность связанного со взрывом в Нэшвилле человека

Полицейские в США смогли установить личность мужчины, связанного со взрывом в фургона в центре города Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, к происшествию причастен 63-летний местный житель Энтони Куинн Уорнер. По версии полицейских, взорвавшийся автомобиль мог принадлежать ему.

По словам специального агента ФБР Дуга Корнески, угрозы нового взрыва в городе сейчас нет.

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