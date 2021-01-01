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Политика ,  
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Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле

Фото: MetroNashvillePoliceDepartment / Facebook
Фото: MetroNashvillePoliceDepartment / Facebook

Президента США Дональда Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Джадд Дир в своем Twitter.

«Президент Трамп был проинформирован о взрыве в Нэшвилле, штат Теннесси, и будет продолжать получать регулярные обновления. Президент благодарен спасателям и молится за раненых», — написал Дир.

Взрыв произошел рождественским утром в центре города. Взорвался автомобиль, припаркованный возле здания банка. В полиции взрыв назвали умышленным. ФБР приступило к расследованию.

В результате взрыва госпитализировали трех человек. Их жизни ничего не угрожает. Официально мотивы произошедшего полиция не называет.

взрыв США Дональд Трамп Нэшвил
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