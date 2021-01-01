Кремль пообещал принять меры после кражи с «самолета Судного дня»

Дмитрий Песков (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Кражу аппаратуры с самолета Ил-80 в Таганроге будут расследовать, в будущем будут приняты меры для избежания подобных ЧП. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости»

«Такое ЧП. Поэтому, конечно, там будет расследование, будут приняты меры, чтобы это не повторилось», — сказал Песков.

На вопрос журналистов о том, кто ответственен за охрану борта, Песков ответил, что точно не знает. «Это или Минобороны, или ФСО», — сказал он.

О краже радиоаппаратуры из Ил-80 стало известно 7 декабря. Самолет находился на аэродроме Южный в Ростовской области, он должен был пройти техобслуживание и плановую модернизацию, которые проводил Таганрогский авиационный научно-технического комплекс (ТАНТК) им. Бериева. Организация обратилась в управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу с сообщением о краже.