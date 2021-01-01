Рогозин прокомментировал запуск «Ангары» фразой «она летает, черт возьми»

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

«Она летает, черт возьми!!!» — написал он в своем Twitter.

Ракета-носитель «Ангара-А5» была запущена с военного космодрома Плесецк в Архангельской области в 08:50 мск 14 декабря. Через приблизительно 12,5 минуты после запуска разгонный блок «Бриз-М» с грузо-весовым макетом космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Предстартовая подготовка и пуск ракеты прошли в штатном режиме. Изначально пуск «Ангары-А5» планировался на конец ноября, однако был перенесен на декабрь по техническим причинам.