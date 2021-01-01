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Рогозин прокомментировал запуск «Ангары» фразой «она летает, черт возьми»

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оценил запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.

«Она летает, черт возьми!!!» — написал он в своем Twitter.

Ракета-носитель «Ангара-А5» была запущена с военного космодрома Плесецк в Архангельской области в 08:50 мск 14 декабря. Через приблизительно 12,5 минуты после запуска разгонный блок «Бриз-М» с грузо-весовым макетом космического аппарата отделился от третьей ступени носителя. Предстартовая подготовка и пуск ракеты прошли в штатном режиме. Изначально пуск «Ангары-А5» планировался на конец ноября, однако был перенесен на декабрь по техническим причинам.

«Роскосмос выделит более ₽1 млрд на адаптацию «Орла» к «Ангаре»
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Космические войска Воздушно-космических сил провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара». В прошлый раз ракету запустили в декабре 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 т.

Дмитрий Рогозин ракета Ангара запуск
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