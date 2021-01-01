В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Он сообщит сам», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Во время большой пресс-конференции Путина, которая состоялась 17 декабря, у президента спросили, провакцинировался ли он против коронавируса. Путин ответил, что пока не сделал прививку, так как применение вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории. Главе государства сейчас 68 лет.

В субботу, 26 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что его ведомство по результатам клинических испытаний одобрило применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что препарат показал эффективность свыше 90% для этой возрастной группы.