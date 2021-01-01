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В Минфине допустили бум ювелирных продаж в 2021 году

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает «РИА Новости».

«Мы считаем, что результат у нас будет такой же, как после внедрения маркировки шуб. Помните, после введения обязательной маркировки легальный рынок вырос в несколько раз? Может, в нашем случае, будет еще и лучше», — отметил Моисеев.

Минфин сообщил подробности о тестовом режиме маркировки ювелирных изделий
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По его словам, в «доковидный» период ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 млн ювелирных изделий, а федеральный бюджет получал от этого около 1,2 млрд руб. в год. Моисеев отметил, что это объем легального рынка. При этом, по оценкам Минфина, от 30 до 50% ювелирного рынка в России носит серый характер.

С 1 декабря в России в тестовом режиме заработала маркировка ювелирных изделий. Пока она проводится добровольно. У производителей есть ровно месяц, чтобы приспособиться к системе.

С 1 января 2021 года маркировка ювелирки станет обязательной, а с 1 июля в России будет разрешен оборот только маркированных драгоценных изделий.

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