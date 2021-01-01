Минфин сообщил подробности о тестовом режиме маркировки ювелирных изделий

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Минфин находится в тесной коммуникации с участниками рынка ювелирных изделий в связи с введением маркировки продукции отрасли в тестовом режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Крупные компании и госорганы уже начали открывать личные кабинеты в системе. Также для них открыта горячая линия техподдержки», — отметили в пресс-службе.

Также Минфин совместно с Пробирной палатой проводят вебинары для будущих пользователей ГИИС (Государственной интегрированной информационной системы). В ведомстве добавили, что в декабре будет открыт доступ дополнительным участникам рынка к тестированию бета-версии.

С 1 декабря в России заработала в тестовом режиме маркировка ювелирной продукции. Пока она проводится добровольно. Однако с 1 января следующего года маркировка драгоценных изделий станет обязательной, а с 1 июля в стране будет разрешен оборот только маркированной ювелирной продукции. Разработчик и оператор системы маркировки ювелирных изделий — АО «Гознак».