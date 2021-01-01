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Мишустин взял на память флакон с вакциной против COVID и пошутил о цене

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин взял на память флакон с российской вакциной против коронавируса «Спутник V» во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад», сообщает ТАСС.

Глава правительства понаблюдал за процессом фасовки и упаковки готовых флаконов с препаратом. «Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?» — спросил Мишустин, взяв один из образцов. Он предложил за него в шутку 1942 руб.

В начале декабря Министерство здравоохранения утвердило предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», она составила 1942 руб. за два компонента. Упаковка по пять двухкомпонентных наборов будет стоить 9710 руб.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Спутник V» стал первой вакциной, зарегистрированной в России. Это разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат двухкомпонентный. Второй раз вакцину необходимо ввести через 21 день после первого укола. Вакцина «Спутник V» внесена в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Мишустин переболел COVID-19 в мае. О том, что он заразился коронавирусом, премьер рассказал президенту Владимиру Путину 30 апреля на совещании. Через несколько дней он пошел на поправку. Выписали главу правительства 19 мая.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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