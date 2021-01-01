Мишустин взял на память флакон с вакциной против COVID и пошутил о цене

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин взял на память флакон с российской вакциной против коронавируса «Спутник V» во время посещения научно-производственного центра компании «Биокад», сообщает ТАСС.

Глава правительства понаблюдал за процессом фасовки и упаковки готовых флаконов с препаратом. «Я ее (вакцину) на память возьму, ладно?» — спросил Мишустин, взяв один из образцов. Он предложил за него в шутку 1942 руб.

В начале декабря Министерство здравоохранения утвердило предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», она составила 1942 руб. за два компонента. Упаковка по пять двухкомпонентных наборов будет стоить 9710 руб.

«Спутник V» стал первой вакциной, зарегистрированной в России. Это разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат двухкомпонентный. Второй раз вакцину необходимо ввести через 21 день после первого укола. Вакцина «Спутник V» внесена в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).