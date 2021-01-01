Россияне оценили новогодние елки в своих городах

Больше всего главные городские ели, установленные к новогодним праздникам, понравились жителям Уфы и Казани. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob, есть у РБК.

Среди жителей Уфы положительно оценили свою главную елку 66%. В Казани это число равно 63%, на третьем месте Воронеж (62%).

Хуже всех к выбору властей отнеслись в Санкт-Петербурге. Только 33% его одобрили, а 38% отнеслись к городской ели негативно.