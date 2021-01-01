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Россияне оценили новогодние елки в своих городах

Фото:Роман Пименов / ТАСС Фото:ufacity.info Фото:Егор Алеев / ТАСС Фото:voronezh-city.ru Фото:Артём Устюжанин / Е1.RU Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото:samadm.ru Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Главная новогодняя ель Санкт-Петербурга на Дворцовой площади (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Больше всего главные городские ели, установленные к новогодним праздникам, понравились жителям Уфы и Казани. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob, есть у РБК.

Среди жителей Уфы положительно оценили свою главную елку 66%. В Казани это число равно 63%, на третьем месте Воронеж (62%).

Хуже всех к выбору властей отнеслись в Санкт-Петербурге. Только 33% его одобрили, а 38% отнеслись к городской ели негативно.

Опрос проводился с 15 по 23 декабря 2020 года. В исследовании приняли участие по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 жителей других городов. Всего в нем участвовали горожане из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска.

Жителям столицы новогодняя елка пришлась по вкусу больше, чем петербуржцам. В Москве городскую ель положительно оценили 47% респондентов. О негативном отношении сообщили 19%.

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Покупка собственной елки в 2020 году обойдется россиянам в среднем в 3350 руб. Как сообщили в пресс-службе «Авито», в этом году натуральные ели подешевели на 14%, а искусственные подорожали на 16%. Средняя цена живой ели составила 300 руб. (за штуку), а искусственной — 1,5 тыс. руб.
 

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