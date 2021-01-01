Россияне оценили новогодние елки в своих городах
Больше всего главные городские ели, установленные к новогодним праздникам, понравились жителям Уфы и Казани. Это следует из опроса сервиса по поиску работы Superjob, есть у РБК.
Среди жителей Уфы положительно оценили свою главную елку 66%. В Казани это число равно 63%, на третьем месте Воронеж (62%).
Хуже всех к выбору властей отнеслись в Санкт-Петербурге. Только 33% его одобрили, а 38% отнеслись к городской ели негативно.
Опрос проводился с 15 по 23 декабря 2020 года. В исследовании приняли участие по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 700 жителей других городов. Всего в нем участвовали горожане из Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Челябинска.