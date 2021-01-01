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Эксперты назвали стоимость новогодней ели и украшений в 2020 году

Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

В 2020 году покупка живой ели вместе с новогодними украшениями обойдется россиянам в среднем в 3350 руб. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса для размещения объявлений «Авито», передает «РИА Новости».

По данным сервиса, покупка искусственной ели увеличит затратыв среднем до 4550 руб. В текущем году средняя цена живой ели, по данным компании, составила 300 руб. (за штуку), а искусственной — 1,5 тыс. руб. В компании отметили, что в 2020 году натуральные ели подешевели на 14%, а искусственные подорожали на 16%.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Также в сервисе отметили существенное увеличение объявлений о продаже елей в 2020 году.Так, в ноябре количество предложений продажи живых елей увеличилось в 2,4 раза в годовом выражении, а искусственных — на 88%. Аналитики отмечают, что потребительский спрос на них также увеличился в 2,8 раза по отношению к прошлом году.

В пресс-службе компании сообщили, что по сравнению с прошлым годом также выросло число предложений новогодних украшений. При этом средняя цена гирлянды снизилась на 6%, до 650 руб. Предложение мишуры увеличилось на 62%, а ее средняя цена выросла на 2%, до 500 руб. По данным сервиса, в текущем году звезду для елки можно приобрести в среднем за 500 руб., а рождественский венок — за 1 тыс. руб.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что на празднование Нового года и на новогодние каникулы (без учета расходов на подарки) россияне в среднем планируют потратить 18,3 тыс. руб. Среди опрошенных 35% уже составили бюджет на праздники, а еще 44% сказали, что не планируют траты.

Новый Год Avito новогодняя елка
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