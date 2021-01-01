В Кремль привезли «главную» новогоднюю елку России

В Кремль доставили 25-метровую новогоднюю ель, которую в честь Нового года установят на Соборной площади. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Дерево привезли из подмосковного Наро-Фоминского лесничества с помощью специального автопоезда. Его водитель был одет в костюм Деда Мороза, он сообщил журналистам, что доехал без происшествий.

«Доставили в целостности и сохранности елочку», — сказал он.

Возраст выбранной ели составляет 96 лет, ее диаметр 60 см.