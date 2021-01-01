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В Кремль привезли «главную» новогоднюю елку России

В Кремль доставили 25-метровую новогоднюю ель, которую в честь Нового года установят на Соборной площади. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Дерево привезли из подмосковного Наро-Фоминского лесничества с помощью специального автопоезда. Его водитель был одет в костюм Деда Мороза, он сообщил журналистам, что доехал без происшествий.

«Доставили в целостности и сохранности елочку», — сказал он.

Возраст выбранной ели составляет 96 лет, ее диаметр 60 см.

В этом году из-за угрозы коронавируса традиционную Кремлевскую елку проведут без зрителей. В канун Нового года россияне смогут посмотреть телеверсию мероприятия, созданную вместе с каналом «Карусель».

Собянин исключил новые ограничения из-за COVID на Новый год
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

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На фоне пандемии московские власти ужесточили ограничения в столице, которые затронут и празднование Нового года. По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 13 ноября по 15 января кафе, рестораны, ночные клубы, боулинги и дискотеки должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Отменены традиционные рождественские фестивали и ярмарки.

При этом градоначальник отмечал, что гулять в новогоднюю ночь по улицам в Москве не запрещается. Городской общественный транспорт будет работать всю праздничную ночь, в том числе это касается метро и МЦК.

Кремль Новый год елка
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