Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Вреднее всего для человека привычка сидеть дома и не выходить на свежий воздух. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эксперт назвал зиму лучшим сезоном для прогулок, попросив при этом внимательно относится к выбору подходящей одежды. Специалист отметил, что во время физических активностей, например, при катании на лыжах, не стоит одеваться слишком тепло, достаточно двух слоев одежды.

«На ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный», — добавил врач.