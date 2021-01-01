Мясников дал совет о встрече Нового года

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам встречать Новый год в кругу родных и близких. Об этом он написал в Telegram.

«Мое личное мнение: конечно, [нужно] встречать [Новый год]! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их — и любая нация рассыплется, расколется на кусочки!», — считает Мясников.

По его словам, праздники нужно справлять и «жизни надо радоваться». В противном случае, предупредил он, «поглотят недуги в 1000 раз страшнее», чем COVID-19. Мясников советует в новогодние праздники приглашать всех, кого «хочется видеть».

«Хотите провести Новый год вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — добавил врач. В то же время, по его словам, эпидемия коронавируса — «не время для корпоративов».