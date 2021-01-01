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Пандемия коронавируса ,  
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Мясников дал совет о встрече Нового года

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам встречать Новый год в кругу родных и близких. Об этом он написал в Telegram.

«Мое личное мнение: конечно, [нужно] встречать [Новый год]! Народные, национальные и религиозные праздники — это то, что нас объединяет, это мы! Убери их — и любая нация рассыплется, расколется на кусочки!», — считает Мясников.

По его словам, праздники нужно справлять и «жизни надо радоваться». В противном случае, предупредил он, «поглотят недуги в 1000 раз страшнее», чем COVID-19. Мясников советует в новогодние праздники приглашать всех, кого «хочется видеть».

«Хотите провести Новый год вдвоем — хорошо, соберется большая семья и друзья еще — прекрасно!» — добавил врач. В то же время, по его словам, эпидемия коронавируса — «не время для корпоративов».

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Мясников считает, что COVID-19 «не уйдет», и призвал учиться с ним жить.

В ноябре власти Москвы ввели ряд ограничений в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать до 15 января. В частности, с 23:00 до 6:00 должны быть закрыты для посетителей рестораны, бары и ночные клубы. Кроме того, власти отказались от традиционных новогодних гуляний.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В начале месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила россиян провести новогодние праздники дома или на даче в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

врач Новый год коронавирус
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
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