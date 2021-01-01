Трое моряков погибли при пожаре на российском корабле на Канарах

Пожар вспыхнул на российском рыболовном судне «Свеаборг», пришвартованном в порту испанского города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Об этом сообщает El Pais.

Пожарные нашли на корабле три тела. Кроме того, четверо мужчин были госпитализированы с судна с симптомами отравления дымом.

Возгорание началось в машинном отделении, его причины не уточняются. Известно, что на борту проводили ремонтные работы.

Ранее в декабре загорелось российское рыболовное судно «Вега», стоявшее на причале Мурманской судоверфи. С корабля эвакуировали трех человек, никто не пострадал. По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, возгорание могло произойти при проведении сварочных работ.