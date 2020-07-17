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В США спустя четыре дня потушили пожар на десантном корабле

В США потушили пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard, сообщает NBC News со ссылкой на контр-адмирала Военно-морских сил США Филипа Собека.

Пожарным потребовалось четыре дня, чтобы справиться с огнем. За время пожара пострадали в общей сложности 63 человека, из них 40 моряков и 23 гражданских лица. Они получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление дымом. Госпитализация им не понадобилась. Причины пожара и размер ущерба пока неизвестны. Однако корабль получил серьезные повреждения.

На десантном корабле США произошел взрыв и пожар
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Фото: @SurfaceWarriors

Пожар на корабле-амфибии на военно-морской базе в американском Сан-Диего произошел 12 июля. После этого последовал как минимум один взрыв. В момент инцидента корабль был в ремонте, поэтому из 1000 членов экипажа на борту находились 160, их эвакуировали.

Теги: пожар, корабль
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