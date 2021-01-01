Власти Приморья оценили сроки устранения последствий ледяного шторма

Все последствия ледяного шторма, который обрушился на Приморский край в ноябре, должны быть устранены до февраля 2021 года. Об этом заявил глава региона Олег Кожемяко, передает «РИА Новости».

«Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий», — уточнил он.

Из резервного фонда правительства края на борьбу с последствиями разгула стихии выделили более 300 млн руб. Первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина предварительно оценила ущерб от циклона более чем в 1 млрд руб.

В ноябре в регионе выпали снег и ледяной дождь, что привело к масштабным обрывам линий электропередачи, падению деревьев, повреждениям инфраструктуры. В результате 73 населенных пункта, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электричества и отопления.