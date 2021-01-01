На ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморье выделят ₽700 млн

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство выделит Приморскому краю финансовую помощь в размере 700 млн руб. для ликвидации последствий ледяного дождя. Об этом сообщила председатель правительства края Вера Щербина, передает ТАСС.

«Cогласовано председателем правительства [России Михаилом Мишустиным] почти на 700 млн руб. финансовых ресурсов и материальных ресурсов. И сейчас эти материальные ресурсы изыскиваются», — сказала Щербина, выступая на заседании заксобрания края.

По ее словам, край ожидает поставки новых генераторов, кабелей, изоляторов и башенных кранов, которые помогут ликвидировать причиненный электросетям края ущерб.

Осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь, выпали в Приморье в ночь на 19 ноября. Непогода стала причиной обрыва линий электропередачи, падения деревьев, разрушения инфраструктуры.