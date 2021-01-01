Президента Черногории госпитализировали с пневмонией

Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с двусторонней пневмонией, его тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщает сербское сетевое издание «Глас явности».

«Все жизненно важные параметры президента стабильны, он продолжает выполнять свои рабочие обязанности», — уточнила пресс-служба президента.

Джуканович сдал несколько тестов на COVID-19, последний из них провели 25 декабря. Как уточняет сербская газета «Вечерние новости», президент лег в больницу по совету врачей.

В начале ноября о заражении коронавирусом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Позже его госпитализировали, политик продолжил работать в условиях стационара. В его палату провели спецсвязь, оборудовали специальную палату для совещаний. К концу ноября украинский лидер полностью выздоровел.