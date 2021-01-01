После отравления 43 детей в Ивановской области СК возбудил уголовное дело

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

После госпитализации 16 воспитанников детского сада в Ивановской области Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за медицинской помощью обратились 43 воспитанника детского сада № 6 «Колокольчик» в райцентре Пучеж. 16 из них госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

Следователи изъяли из детского сада образцы продуктов для экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

В ноябре произошло массовое отравление школьников в Калининградской области. СК начал доследственную проверку. За медицинской помощью обратились семь человек, у шести из них, по предварительным данным, диагностирован энтероколит.