СК начал проверку после данных об отравлении школьников в Калининграде

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после сообщений о массовом отравлении школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как сообщают в СК, за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ.

Следователи привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты осмотрели школьную столовую, изъяты образцы, они направлены на исследование. Глава регионального СК Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.