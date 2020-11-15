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СК начал проверку после данных об отравлении школьников в Калининграде

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет по Калининградской области начал доследственную проверку после сообщений о массовом отравлении школьников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда после посещения школьной столовой. Для проверки указанных сведений следственными органами регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Как сообщают в СК, за медицинской помощью обратились семь школьников, у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого — ОРВИ.

Следователи привлекли специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты осмотрели школьную столовую, изъяты образцы, они направлены на исследование. Глава регионального СК Дмитрий Бочаров взял ход проверки под личный контроль.

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Фото:Андрей Аркуша / Global Look Press

В конце октября семь школьников в Таганроге отравились газом. По предварительным данным, 26 октября восьмиклассники после урока физкультуры зашли в раздевалку и почувствовали резкий запах. У них заслезились глаза, появился кашель, началось жжение в горле и в носу. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

Калининград массовое отравление
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