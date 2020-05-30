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Полиция в Нижнем Тагиле задержала подростков за осквернение Вечного огня

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Полиция задержала двух подростков, потушивших Вечный огонь в Нижнем Тагиле, их личности установлены. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД России.

Один подозреваемый, 14-летний подросток, был задержан в Пионерском сквере при патрулировании. Впоследствии полицейские установили его 13-летнего приятеля, который тушил огонь. Оба подозреваемых были доставлены в отдел полиции, где инспекторам предстоит разобраться в произошедшем. По окончании проверки будет принято обоснованное решение.

По факту осквернения мемориала следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье 214 Уголовного кодекса России (вандализм).

В начале мая полиция возбудила административные дела в отношении двух мужчин, которые в период действия режима самоизоляции и запрета на проведение массовых мероприятий на Сенной площади в Санкт-Петербурге установили мангал и жарили шашлыки. Нарушителями оказались жители города Боровичи Новгородской области в возрасте 27 и 28 лет.

Впоследствии суд оштрафовал их на 25 тыс. руб. Свою вину мужчины признали и в содеянном раскаялись.

Теги: Нижний Тагил, подростки, Вечный огонь, осквернение мемориала ..., Следственный комитет, уголовное дело
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