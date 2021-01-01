В международном аэропорту Челябинска произошел потоп

В международном аэропорту Челябинска им. Игоря Курчатова случился потоп. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы не задерживаются. Протечка оперативно устраняется», — говорится в сообщении. В аэропорту также добавили, что причины протечки выясняются.

Аэропорт известен в социальных сетях под названием «Игорь». Здание стало мемом в Сети в ноябре 2019 года из-за неоконченного монтажа букв на новом терминале. Его строительство завершилось в конце 2019 года.