Россияне высмеяли новое название аэропорта Челябинска «Игорь»

Россияне в Сети высмеяли новое название аэропорта Челябинска, который на некоторое время получил имя «Игорь», так как монтаж букв не был закончен.

Аэропорту присвоили имя физика-ядерщика Игоря Курчатова. В аккаунте chelyabinskii_urbanis в социальной сети Instagram была опубликована фотография с незаконченной вывеской на фасаде здания аэропорта.

https://www.instagram.com/p/B4xFcITI0bf/

Пользователи начали шутить по поводу нового названия. «Иииииигооооооорь, вставай)», — написал один из пользователей сети. «ИГОРЬ? Почему не Гарик или АШОТ?», — прокомментировал другой. «Одно слово... Игорь!», — написал третий.

Автор публикации также указал на плохую инфраструктуру аэропорта: отсутствие озеленений, неудобство для пешеходов.