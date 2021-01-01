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Общество ,  
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В международном терминале аэропорта Благовещенска произошел пожар

В аэропорту Благовещенска загорелся международный терминал. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

«Крыша строения была охвачена огнем. Общая площадь пожара составила около 1200 кв.м. Руководитель тушения, оценив обстановку, присвоил пожару повышенный ранг сложности», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило в центральный пункт пожарной связи в 08:44 по местному времени (02:44 мск). На локализацию открытого огня понадобилось около часа. К 09:57 (03:57 мск) пожар удалось полностью ликвидировать. Всего в тушении участвовали 42 человека и 12 единиц техники. Сообщений о пострадавших нет.

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Сейчас по факту произошедшего проводится разбирательство. На месте работают оперативная группа МЧС, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональное Министерство транспорта, аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее из аэропорта Рощино в Тюмени из-за задымления эвакуировали 750 человек. Как сообщили в МЧС, по прибытию на место происшествия ни горения, ни дыма обнаружено не было. Позднее выяснилось, что причиной задымления стал загоревшийся в вытяжке кафе жир.

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