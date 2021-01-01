Бизнесмен заявил об уголовном деле из-за конфликта в паспортном столе

Илья Болтунов (Фото: boltunov_ilia / VK)

Генеральный директор компаний ООО «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов, сделавший замечание работникам паспортного стола, стал фигурантом уголовного дела. Об этом он сам рассказал РБК.

По словам Болтунова, 13 ноября он обратился в паспортный стол Калуги вместе со своей сестрой, чтобы прописать ее в квартиру. Когда им начали оказывать услугу, они возмутились тем, что пришлось так долго ждать.

«Нам прямым текстом сказали «закрыть рот, а то вообще ничего не получим, если возмущаться будем». Мы опешили и сделали замечание начальнице, что сотрудники хамят и что все без масок, в том числе и она», — рассказал Болтунов.

По его словам, после этого начальница заявила, что они не знают, «с кем связались», заставила всех сотрудников надеть маски, забрала паспорта бизнесмена и его сестры, закрыла паспортный стол и вызвала сотрудников Росгвардии.