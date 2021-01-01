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Бизнесмен заявил об уголовном деле из-за конфликта в паспортном столе

Илья Болтунов
Илья Болтунов (Фото: boltunov_ilia / VK)

Генеральный директор компаний ООО «Ритуал-Сервис» Илья Болтунов, сделавший замечание работникам паспортного стола, стал фигурантом уголовного дела. Об этом он сам рассказал РБК.

По словам Болтунова, 13 ноября он обратился в паспортный стол Калуги вместе со своей сестрой, чтобы прописать ее в квартиру. Когда им начали оказывать услугу, они возмутились тем, что пришлось так долго ждать.

«Нам прямым текстом сказали «закрыть рот, а то вообще ничего не получим, если возмущаться будем». Мы опешили и сделали замечание начальнице, что сотрудники хамят и что все без масок, в том числе и она», — рассказал Болтунов.

По его словам, после этого начальница заявила, что они не знают, «с кем связались», заставила всех сотрудников надеть маски, забрала паспорта бизнесмена и его сестры, закрыла паспортный стол и вызвала сотрудников Росгвардии.

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Фото:duma.gov.ru

После этого Росгвардия задержала Болтунова с сестрой, в паспортный стол приехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Тогда же возбудили уголовное дело по ст. 319 УК за оскорбление представителей власти в лице сотрудников паспортного стола, отметил бизнесмен.

На сестру Болтунова, по его словам, правоохранители «давили», требуя подписать против него свидетельские показания. Как отметил бизнесмен, ее отпустили только тогда, когда она сняла видео и обещала передать его в СМИ.

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«24 декабря меня вызвал тот же следователь и вручил обвинение, где сказано, что я оскорбил сотрудника паспортного стола из-за того, что нам не оказали услугу. <...> Из доказательств у них только показания сотрудников паспортного стола», — сказал Болтунов.

«Калужские новости» со ссылкой на имеющееся постановление следователя также пишут, что против бизнесмена завели дело по статье «Оскорбление представителя власти».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Калужской области.

Весной ТАСС и «РИА Новости» сообщали о возбуждении дела по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти) против актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова. По данным СМИ, актеру стало плохо после употребления алкоголя, а когда прибывшие медики стали оказывать ему помощь, он напал на них. Он также оскорбил приехавшего для пресечения противоправных действий в отношении врача скорой помощи полицейского.

бизнесмен Калужская область новости уголовное дело
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