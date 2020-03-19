На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

Кирилл Емельянов (Фото: otec_kirill / instagram)

Московские следователи завели уголовное дело в отношении мужчины, который публично оскорбил сотрудника полиции, сообщается на сайте следственного управления по городу. Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на адвокатское бюро «Бишенов и партнеры» и источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об актере из сериала «Кадетство» Кирилле Емельянове.

Дело завели по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). По данным СК, накануне, 18 марта, мужчина в квартире дома во 2-м Мосфильмовском переулке публично оскорбил полицейского, который приехал для пресечения противоправных действий в отношении врача скорой.

Представитель Емельянова заявил РБК, что не дает комментариев.

Накануне СМИ сообщили, что Емельянова, который сыграл в «Кадетстве» Алексея Сырникова, задержали после конфликта с врачами скорой и сотрудниками полиции. По их данным, актеру стало плохо после употребления алкоголя, а когда прибывшие медики стали оказывать ему помощь, он напал на них.