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Политика ,  
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Госдума приняла законопроект о штрафах чиновникам за оскорбление граждан

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о введении штрафов до 150 тыс. руб. для госслужащих за оскорбление граждан. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Соответствующие изменения вносятся в КоАП. Закон расширяет понятие «оскорбление», теперь оно трактуется не только как унижение чести и достоинства в неприличной форме, но и в «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме.

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Теперь в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) будет прописано, что оскорбление, совершенное госслужащим или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию сроком до одного года. За повторное нарушение штраф увеличится до 150 тыс. руб. или грозит отстранением на срок до двух лет.

Ранее один из инициаторов законопроекта о штрафах для чиновников
председатель комитета Государственной думы по информационной политике и информационным связям Александр Хинштейн объяснял, что закон предусматривает, что оскорблением будет считаться унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, причем необязательно с использованием нецензурной лексики. По его мнению, поправки нужны для того, чтобы у чиновников «не кружилась голова».

Также депутаты увеличили максимальные административные штрафы за оскорбление для всех граждан. Так, за оскорбление сумма вырастет до 5 тыс. руб. Для должностных лиц она может достигать 50 тыс. руб., для юридических лиц — 200 тыс. руб.

Госдума штрафы чиновники
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