Экс-преподаватель РГПУ подал иск к СМИ после статей о домогательствах

В ноябре «Холод» опубликовал текст Вольяновой, в котором утверждается, что Кобринский приглашал студенток в гости, где выпивал с ними, а также вступал в интимную связь. Издание писало, что он звал студенток в кафе, а также поднимал с ними в переписке неоднозначные темы. Сам Кобринский в разговоре с изданием заявил, что приглашал студенток в гости, однако только в учебных целях. Он также отметил, что «у него были самые разные отношения со студентками», при этом не пояснил какие.

Издание «Народные новости» в январе писало о том, как Кобринский делал одной из девушек предложения непристойного характера во «ВКонтакте». После этой публикации в РГПУ им. Герцена заявили порталу, что Кобринский у них не работает с декабря 2019 года. В настоящий момент имени Кобринского в списке преподавателей вуза нет.

Сам Кобринский в интервью Telegram-каналу «Ротонда» рассказал, что решил сделать паузу в преподавательстве и переключиться на научную деятельность. При этом «Холоду» Кобринский говорил, что в ноябре прошлого года его пригласили на заседание комиссии в здании ректората, где объявили о том, что в отношении него проводится служебная проверка, и зачитали анонимную жалобу.

Кобринский в 2011–2016 годах также был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

В мае, после студенческих жалоб на сексуальные домогательства со стороны профессора кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергея Князева, профессор решил уволиться. При этом Князев признал, что у него были отношения со студентками, но он считал их добровольными.