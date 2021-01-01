Экс-преподаватель РГПУ подал иск к СМИ после статей о домогательствах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 13:25
Васин стал лидером в голосовании за лучшего игрока ЦСКА в ноябре-декабре Спорт, 17:05 Беглов запретил работу детских лагерей в Петербурге на зимних каникулах Общество, 17:05 TikTok, soft skills и свой бизнес: что считают важным современные дети Экономика образования, 17:00  Великобритания и ЕС согласовали развитие отношений после Brexit Политика, 17:00 Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 16:59 Минтруд разработает поправки о выходном 31 декабря Общество, 16:57 ГИБДД начала «охоту» на пьяных водителей Авто, 16:55 Цифровая реальность московского здравоохранения Пресс-релиз, 16:54 Оглашение приговора историку Соколову. Видео Общество, 16:39 Лукашенко заявил о ввозе в страну террористами «тонн оружия» из Украины Общество, 16:34 Экс-преподаватель РГПУ подал иск к СМИ после статей о домогательствах Общество, 16:34 Какие изменения ждут фэшн-индустрию в ближайшем будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 16:30 Почему селекция в России отстает от мировой и что с этим делать Зеленая экономика, 16:30  Ключевые тренды в сфере несырьевого неэнергетического экспорта Партнерский материал, 16:23
Общество ,  
0 

Экс-преподаватель РГПУ подал иск к СМИ после статей о домогательствах

Александр Кобринский
Александр Кобринский (Фото: yabloko.ru / Global Look Press)

Бывший преподаватель РГПУ имени А.И. Герцена, член партии «Яблоко» Александр Кобринский подал в суд иск к журналистке «Холода» Софье Вольяновой, а также изданию «Народные новости». Об этом свидетельствуют данные на сайте Петроградского районного суда Санкт-Петербурга.

Как говорится на сайте суда, иск был принят к производству 24 декабря. Он связан с защитой чести, достоинства и деловой репутации.

Первым на иск обратила внимание «Медиазона».

«Мы ничего не знаем об этом иске, помимо того, что написано на сайте суда», — сообщил РБК заместитель главного редактора издания «Холод» Михаил Зеленский. Александр Кобринский отказался от комментариев для РБК.

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Общество
Руслан Гафаров

В ноябре «Холод» опубликовал текст Вольяновой, в котором утверждается, что Кобринский приглашал студенток в гости, где выпивал с ними, а также вступал в интимную связь. Издание писало, что он звал студенток в кафе, а также поднимал с ними в переписке неоднозначные темы. Сам Кобринский в разговоре с изданием заявил, что приглашал студенток в гости, однако только в учебных целях. Он также отметил, что «у него были самые разные отношения со студентками», при этом не пояснил какие.

Издание «Народные новости» в январе писало о том, как Кобринский делал одной из девушек предложения непристойного характера во «ВКонтакте». После этой публикации в РГПУ им. Герцена заявили порталу, что Кобринский у них не работает с декабря 2019 года. В настоящий момент имени Кобринского в списке преподавателей вуза нет.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Сам Кобринский в интервью Telegram-каналу «Ротонда» рассказал, что решил сделать паузу в преподавательстве и переключиться на научную деятельность. При этом «Холоду» Кобринский говорил, что в ноябре прошлого года его пригласили на заседание комиссии в здании ректората, где объявили о том, что в отношении него проводится служебная проверка, и зачитали анонимную жалобу.

Кобринский в 2011–2016 годах также был депутатом Законодательного собрания Петербурга.

В мае, после студенческих жалоб на сексуальные домогательства со стороны профессора кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергея Князева, профессор решил уволиться. При этом Князев признал, что у него были отношения со студентками, но он считал их добровольными.

домогательства Санкт-Петербург преподаватель
Материалы по теме
Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уйдет с поста после обвинений в домогательствах
Общество
Профессор МГУ решил уволиться на фоне публикаций о домогательствах в вузе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter