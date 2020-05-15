Профессор МГУ решил уволиться на фоне публикаций о домогательствах в вузе

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Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил, что собирается уволиться из университета после того, как студенты пожаловались на сексуальные злоупотребления и харассмент. Об этом он написал в своем Facebook.

О случаях домогательства на факультете со стороны преподавателей 8 мая сообщил студенческий журнал DOXA. Имена пострадавших студентов и профессоров, которых они обвинили, в публикации не приводились. В то же время журнал указал, что может предоставить имена профессоров руководству МГУ, если на это согласятся беседовавшие с ним студентки. Позднее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники университета составили открытое письмо, в котором призвали руководство вуза создать механизмы от домогательств и специальные комиссии, которые будут «принимать решение в сложных случаях». Авторы письма заявили, что сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали «частой и даже привычной практикой».

14 мая Князев в своем Facebook признался, что у него были «отношения со студентами», однако он считал, что «они были добровольными». «Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал он. Профессор предположил, что некоторые его высказывания могли быть неверно интерпретированы, и извинился.

«В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным», — заявил Князев, но добавил, что собирается доработать семестр, «чтобы не создавать никому сложностей».

Среди подписантов обращения против сексуальных злоупотреблений в вузе была преподаватель МГУ Екатерина Лютикова. 14 мая она заявила «РИА Новости», что лично не знает о подобных случаях в университете, однако считает, что в МГУ необходимо создать механизмы разрешения подобных ситуаций. Доцент филологического факультета Павел Гращенков, также присоединившийся к инициативе, заявил, что слышал о случаях домогательств в университете и назвал их одной из проблем МГУ. В то же время он отметил, что «не уверен, что всем историям стоит доверять абсолютно».