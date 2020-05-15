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Общество ,  
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Профессор МГУ решил уволиться на фоне публикаций о домогательствах в вузе

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев сообщил, что собирается уволиться из университета после того, как студенты пожаловались на сексуальные злоупотребления и харассмент. Об этом он написал в своем Facebook.

О случаях домогательства на факультете со стороны преподавателей 8 мая сообщил студенческий журнал DOXA. Имена пострадавших студентов и профессоров, которых они обвинили, в публикации не приводились. В то же время журнал указал, что может предоставить имена профессоров руководству МГУ, если на это согласятся беседовавшие с ним студентки. Позднее студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники университета составили открытое письмо, в котором призвали руководство вуза создать механизмы от домогательств и специальные комиссии, которые будут «принимать решение в сложных случаях». Авторы письма заявили, что сексуальные отношения между студентами и преподавателями стали «частой и даже привычной практикой».

14 мая Князев в своем Facebook признался, что у него были «отношения со студентами», однако он считал, что «они были добровольными». «Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — написал он. Профессор предположил, что некоторые его высказывания могли быть неверно интерпретированы, и извинился.

«В свете всего этого считаю свое будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным», — заявил Князев, но добавил, что собирается доработать семестр, «чтобы не создавать никому сложностей».

Среди подписантов обращения против сексуальных злоупотреблений в вузе была преподаватель МГУ Екатерина Лютикова. 14 мая она заявила «РИА Новости», что лично не знает о подобных случаях в университете, однако считает, что в МГУ необходимо создать механизмы разрешения подобных ситуаций. Доцент филологического факультета Павел Гращенков, также присоединившийся к инициативе, заявил, что слышал о случаях домогательств в университете и назвал их одной из проблем МГУ. В то же время он отметил, что «не уверен, что всем историям стоит доверять абсолютно».

Тем не менее, на филологическом факультете не нашли оснований для проведения служебной проверки. Как заявил ТАСС и. о. декана Андрей Липгарт, доказательств в материале DOXA и открытом письме нет, имена там не приведены. «Если это домогательство, то это серьезное обвинение, это зафиксировано в законодательстве», — сообщил он и добавил, что «никакие комиссии филфака не могут подменять собой правоохранительные органы, даже если что-то будет».

Теги: МГУ, сексуальные домогательства, харассмент
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