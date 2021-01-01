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Экономика ,  
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Новак назвал оптимальные для рынка цены на нефть

BRENT BR-1.21 $51,13 +0,55%
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Оптимальные для текущей рыночной ситуации цены на нефть находятся в диапазоне от $45 до $55. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45–55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал Новак.

Накануне глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что появление более заразного варианта коронавируса может привести к десятипроцентному падению цен на нефть из-за возможных локдаунов.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

По его прогнозам, отметка $51–52 за баррель может стать текущим максимумом, так как факторов для роста цен на нефть сейчас нет.

Ранее Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране нового типа коронавируса, который распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. Премьер-министр Борис Джонсон говорил, что новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее. Новый штамм также обнаружили и в ряде других стран, в том числе в ЮАР, Дании, Италии, Нидерландах и Австралии.

Александр Новак нефть
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