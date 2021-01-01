Новак назвал оптимальные для рынка цены на нефть

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Оптимальные для текущей рыночной ситуации цены на нефть находятся в диапазоне от $45 до $55. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в $45–55 за баррель — это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — сказал Новак.

Накануне глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен заявил, что появление более заразного варианта коронавируса может привести к десятипроцентному падению цен на нефть из-за возможных локдаунов.

По его прогнозам, отметка $51–52 за баррель может стать текущим максимумом, так как факторов для роста цен на нефть сейчас нет.