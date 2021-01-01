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В Saxo Bank спрогнозировали падение цен на нефть из-за мутации COVID-19

Есть риск, что стоимость нефти Brent откатится до $46 за баррель, заявили в Saxo Bank. Такой прогноз там дали на фоне новостей о появлении нового, более заразного штамма коронавируса
BRENT BR-1.21 $50,85 -0,24%
Фото: Eric Gay / AP
Фото: Eric Gay / AP

Появление более заразного генетического варианта коронавируса может привести к десятипроцентному падению цен на нефть из-за возможных локдаунов. Об этом заявил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен, передает ТАСС.

«Оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов, способствовавший падению курса доллара, был ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной. И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась», — отметил Хансен.

Достигнутая отметка $51–52 за баррель, скорее всего, станет текущим максимумом, так как фундаментальных факторов для роста, таких как стабильно растущий спрос, нет, добавил эксперт.

«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку», — предупредил Хансен. В то же время он отметил, что в долгосрочной перспективе рынок поддержат новости о старте массовой вакцинации от коронавируса.

В Британии обнаружили еще один более заразный штамм коронавируса
Общество
Фото:Anthony Devlin / Getty Images

Февральские фьючерсы нефти марки Brent вечером 23 декабря торговались по $51 за баррель, однако еще утром их цена опускалась до $49,23, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость фьючерса на нефть WTI с поставкой в феврале накануне снижалась до $46,2 за баррель. Позднее цена скорректировалась выше $48 за баррель.

Об обнаружении нового типа коронавируса в Минздраве Великобритании сообщили 14 декабря. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип вируса распространяется быстрее, чем «привычный» SARS-CoV-2. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

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После сообщений об обнаружении нового штамма коронавируса страны, в том числе Россия, начали приостанавливать авиасообщение с Великобританией. Саудовская Аравия, Оман и Кувейт решили временно закрыть границы.

Новый штамм коронавируса обнаружили и в ряде других стран, в том числе в ЮАР, Дании, Италии, Нидерландах и Австралии. В России этот вариант вируса пока не выявили, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
нефть коронавирус Saxo Bank
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