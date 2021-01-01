В Saxo Bank спрогнозировали падение цен на нефть из-за мутации COVID-19

Есть риск, что стоимость нефти Brent откатится до $46 за баррель, заявили в Saxo Bank. Такой прогноз там дали на фоне новостей о появлении нового, более заразного штамма коронавируса

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Появление более заразного генетического варианта коронавируса может привести к десятипроцентному падению цен на нефть из-за возможных локдаунов. Об этом заявил глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен, передает ТАСС.

«Оптимизм в отношении вакцин и денежных стимулов, способствовавший падению курса доллара, был ключевым фактором для безудержных спекуляций на рынках, включая нефтяной. И хотя в 2021 году цены на нефть продолжат расти, краткосрочная перспектива для нефти ухудшилась», — отметил Хансен.

Достигнутая отметка $51–52 за баррель, скорее всего, станет текущим максимумом, так как фундаментальных факторов для роста, таких как стабильно растущий спрос, нет, добавил эксперт.

«Есть риск того, что Brent откатится на 10%, до $46 за баррель, прежде чем найдет поддержку», — предупредил Хансен. В то же время он отметил, что в долгосрочной перспективе рынок поддержат новости о старте массовой вакцинации от коронавируса.