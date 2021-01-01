В Москве от коронавируса вылечились свыше 5,6 тыс. человек
В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 5659 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Всего число людей, вылечившихся от COVID-19 в столице, увеличилось до 593 939 человек.
По данным оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии выявили 764 789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это время 588 280 заболевших.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пандемия в городе «продолжает наступать». Он отметил, что заболеваемость пока не идет на спад.