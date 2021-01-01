Агентства назвали способы провести корпоратив в эпоху COVID-запретов

Пандемия резко снизила спрос на услуги ивент-агентств, организующих новогодние корпоративы. Однако компании и в этих условиях находят возможность заработать

Фото: Артем Житенев / ТАСС

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые ввели власти в большинстве регионов, привели к тому, что в этом году компании стали массово отказываться от традиционных корпоративов. РБК опросил агентства, которые специализируются на организации праздников, и узнал, как они выходят из положения. Часть корпоративов пройдут на катках, кто-то уходит в онлайн, другие — в тень. Среди ноу-хау этого года — Деды Морозы, которых дети «случайно» встречают на улицах.

Дорогой онлайн и теневой корпоратив

Главный тренд этого года — корпоративы в онлайн-формате, рассказала РБК заместитель руководителя ивент-агентства «Отдохни по-звездному» Дарья Стогова. «Заказчики тратят примерно столько же денег, потому что средства, которые раньше уходили на еду в ресторане, теперь уходят на онлайн-трансляцию. То есть никто, по сути, ничего не теряет», — сказала она.

В прежние годы корпоративы начинались еще в ноябре и шли до марта. Чем дальше от Нового года, тем больше денег получалось сэкономить. В 2020-м, по словам генерального директора ивент-агентства Big Jack Николая Андреева, офлайн-мероприятия организуют лишь отдельные компании. «По моим наблюдениям, цифра «отмены» может быть близка к 95–99%», — сказал собеседник РБК.

Андреев отметил, что для успешного вовлечения людей во время онлайн-празднования хорошо подходят, например, лотереи. «Человек будет готов досидеть до конца, если в онлайн-мероприятии будет розыгрыш хороших, дорогих офлайн-подарков — айфонов, сертификатов. Как правило, людей мотивирует все, что дороже 5–10 тыс. руб., даже если это хорошо обеспеченные люди», — добавил он.