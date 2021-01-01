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Пандемия коронавируса ,  
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Агентства назвали способы провести корпоратив в эпоху COVID-запретов

Пандемия резко снизила спрос на услуги ивент-агентств, организующих новогодние корпоративы. Однако компании и в этих условиях находят возможность заработать
Фото: Артем Житенев / ТАСС
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, которые ввели власти в большинстве регионов, привели к тому, что в этом году компании стали массово отказываться от традиционных корпоративов. РБК опросил агентства, которые специализируются на организации праздников, и узнал, как они выходят из положения. Часть корпоративов пройдут на катках, кто-то уходит в онлайн, другие — в тень. Среди ноу-хау этого года — Деды Морозы, которых дети «случайно» встречают на улицах.

Дорогой онлайн и теневой корпоратив

Главный тренд этого года — корпоративы в онлайн-формате, рассказала РБК заместитель руководителя ивент-агентства «Отдохни по-звездному» Дарья Стогова. «Заказчики тратят примерно столько же денег, потому что средства, которые раньше уходили на еду в ресторане, теперь уходят на онлайн-трансляцию. То есть никто, по сути, ничего не теряет», — сказала она.

В прежние годы корпоративы начинались еще в ноябре и шли до марта. Чем дальше от Нового года, тем больше денег получалось сэкономить. В 2020-м, по словам генерального директора ивент-агентства Big Jack Николая Андреева, офлайн-мероприятия организуют лишь отдельные компании. «По моим наблюдениям, цифра «отмены» может быть близка к 95–99%», — сказал собеседник РБК.

Андреев отметил, что для успешного вовлечения людей во время онлайн-празднования хорошо подходят, например, лотереи. «Человек будет готов досидеть до конца, если в онлайн-мероприятии будет розыгрыш хороших, дорогих офлайн-подарков — айфонов, сертификатов. Как правило, людей мотивирует все, что дороже 5–10 тыс. руб., даже если это хорошо обеспеченные люди», — добавил он.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

Альтернативой онлайн-мероприятиям является организация новогодних праздников на улице, на катке, хотя в этом случае у заказчиков возникают определенные опасения. «Если ты, как HR, заказал мероприятие, а из-за этого кто-то заболел, у руководства будут вопросы. Люди не готовы брать на себя ответственность», — отметил Андреев.

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Еще один вариант — организация мероприятий на закрытых, непубличных площадках. Например, в лофтах и апартаментах в «Москва-Сити». «Если условный Роспотребнадзор решит провести рейд , то, скорее всего, пойдет по ресторанам, а в апартаменты еще надо попасть. Грубо говоря, рынок частично уходит в тень», — сказал он.

В начале ноября президент Российской ассоциации маркетинговых услуг Лариса Фортуна рассказала РБК, что уже тогда 50% компаний отказались от заказа корпоративов в специализированных агентствах. Объяснила она это не только пандемией, но и желанием части клиентов сэкономить.

Из-за первой волны пандемии и массовых отмен мероприятий специализированные агентства готовились к концу 2020 года потерять около 18,2 млрд руб., или 10–15% от своих доходов за весь 2019 год. Теперь Российская ассоциация маркетинговых услуг прогнозирует, что потери к концу года могут достичь 30%, что превышает 36 млрд руб.

По словам управляющего партнера YES — your event solutions Николая Перепелкина, нужно учитывать, что праздник многими рассматривается как возможность сменить обстановку, получить новые эмоции. «А в условиях бесконечной удаленной работы есть сомнения, что удаленное веселье принесет те самые рекреационные результаты. Среди наших клиентов в откровенный и полный виртуальный формат не ушел ни один <...> Виртуальное пространство пока не так широко и не так многовариантно для целей группового веселья, ведь персональный компьютер не зря называется персональным», — отметил он.

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Бизнес
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

«В основном люди решили изыскать возможности небольших торжеств в собственных офисах, некоторые решили вписаться в график и условия работы московских ресторанов и клубов, какая-то часть клиентов отложила веселье до лучших времен. Многие и частные, и корпоративные клиенты стали самостоятельно решать вопросы своего размещения и организации новогоднего праздника, обращаясь исключительно за художественной поддержкой в виде декораций пространства или подбора концертной программы и артистов», — добавил Перепелкин.

Безопасный Дед Мороз

Организатор частных и корпоративных мероприятий Александр Ефимов рассказал РБК, что палочкой-выручалочкой для многих артистов стали частные заказы на дом Деда Мороза и Снегурочки. «Раньше в большом количестве проходили новогодние народные гуляния и детские представления. В этом году их практически нет, а праздник ребенку хотят сделать многие. Вот и приглашают на дом, чтобы порадовать детишек. В результате заказ на дом Дедов Морозов и Снегурочек только вырос», — отметил он.

По словам Ефимова, некоторые заказчики ставят обязательное условие — наличие справки об отсутствии COVID-19, но при этом отказываются оплачивать сдачу анализов. «В данной ситуации те, у кого нет таких справок, просто отказываются от таких заказов», — заявил он.

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Фото:Filippo Alfero / Getty Images / OGR

При этом, как отметил Ефимов, опытные аниматоры знают, как обезопасить себя и окружающих. «Например, если раньше на детских праздниках было очень много игр-кричалок, то сейчас от этого отказываемся, потому что вероятность заражения воздушно-капельным путем велика. Если раньше было много игр на соприкосновение, различных хороводов, этого тоже гораздо меньше», — сказал он.

Как рассказала Дарья Стогова, организаторы праздников теперь предлагают родителям устраивать встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой на свежем воздухе. «Мы предлагаем заказчику, чтобы Дед Мороз и Снегурочка встретились «случайно» с ребенком на прогулке и держали какую-то дистанцию. Там точно прохладно, что препятствует распространению вируса. К тому же это позволяет обеспечить социальную дистанцию», — сказала она.

Авторы
Артем Филипенок, Евгения Лебедева
корпоративы Новый год Дед Мороз Локдаун
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