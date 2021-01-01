Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 74,84 (-0,62) Инвестиции, 24 дек, 14:22
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 91,35 (-0,63) Инвестиции, 24 дек, 14:22
К бывшей жене Фургала пришли с обыском Общество, 04:27 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 04:20 В Огайо полицейский убил безоружного темнокожего мужчину Общество, 04:16 Генштаб предупредил о рисках кибератак на системы по ядерному оружию Общество, 04:11 Власти Ялты потребовали заплатить разгромившему школу рабочему Общество, 03:33 Власти Карелии потребовали закрытия фирмы из-за выброса сточных вод в лес Бизнес, 03:24 Эксперты оценили опасность приближающихся к Земле астероидов Общество, 03:11 Сапсан, Ласточка и пандемийные технологии: как управляют поездами РБК и «Сименс», 03:02 Глава Грузии назначил Георгия Гахарию на должность премьер-министра Политика, 03:00 Рабочий день москвичей увеличился до 10 часов из-за перехода на удаленку Бизнес, 02:22 Фудтрак, шиномонтаж, мобильная заправка: как бизнесу встать на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 01:39 Коляда лидирует, пары троллят прессу. Итоги дня ЧР по фигурному катанию Спорт, 01:30 В Казахстане ужесточили ограничения из-за коронавируса Общество, 01:00 В Нигерии выявили новый штамм COVID-19 Общество, 00:58
Общество ,  
0 

Власти Ялты потребовали заплатить разгромившему школу рабочему

Администрация города Ялта направила генеральному подрядчику, организовавшему ремонтные работы в школе № 1 в поселке Гаспре, письмо с требованием заплатить рабочим, которые из-за отсутствия заработной платы разгромили отремонтированную школу. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«В данный момент Администрация города Ялта перед генеральным подрядчиком задолженности не имеет. При этом Управление капитального строительства направило письмо генеральному подрядчику с требованием предоставить информацию о наличии задолженности перед субподрядчиком и в случае, если она имеется, немедленно погасить», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что ремонт оконных откосов, которые разгромили рабочие, был выполнен некачественно и уже переделан. Кроме того, в администрации подчеркнули, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют правомерность действия рабочих.

В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на коронавирус
Общество

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина молотком разбивал оконные откосы. В описании к видеозаписи уточнялось, что это рабочий, которому не заплатили за ремонт школы. При этом сам ремонт, поданным канала, был сложным. На него власти выделили 31 млн руб.

Позднее агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщило, что данное видео является фейком. По версии властей, на кадрах виден процесс демонтажа откосов, качество которых не удовлетворило генерального подрядчика.

В начале декабря в центре Москвы три человека в форме сервиса доставки еды ворвались в продуктовый магазин «Магнолия», разгромили витрины и избили охранника. В результате молодого человека 1998 года рождения госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, перелом костей черепа и другими травмами. По факту инцидента было возбуждено уголовное по п.«а» ч.3 ст.111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц).

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить РБК Pro: от 18 и старше. Как строить карьеру в разные периоды жизни
Ялта рабочий школа разгром
Материалы по теме
В Ростове-на-Дону СК начал проверку смерти женщины около школы
Общество
В Москве люди в форме курьеров разгромили магазин и избили охранника
Общество
В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на коронавирус
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter