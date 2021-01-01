Власти Ялты потребовали заплатить разгромившему школу рабочему

Администрация города Ялта направила генеральному подрядчику, организовавшему ремонтные работы в школе № 1 в поселке Гаспре, письмо с требованием заплатить рабочим, которые из-за отсутствия заработной платы разгромили отремонтированную школу. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«В данный момент Администрация города Ялта перед генеральным подрядчиком задолженности не имеет. При этом Управление капитального строительства направило письмо генеральному подрядчику с требованием предоставить информацию о наличии задолженности перед субподрядчиком и в случае, если она имеется, немедленно погасить», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что ремонт оконных откосов, которые разгромили рабочие, был выполнен некачественно и уже переделан. Кроме того, в администрации подчеркнули, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют правомерность действия рабочих.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором мужчина молотком разбивал оконные откосы. В описании к видеозаписи уточнялось, что это рабочий, которому не заплатили за ремонт школы. При этом сам ремонт, поданным канала, был сложным. На него власти выделили 31 млн руб.