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В Москве мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на коронавирус

Мужчина разгромил лабораторию для сдачи теста на наличие коронавирусной инфекции, расположенную на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Инцидент произошел в клинике на Новочеркасском бульваре, где мужчина устроил конфликт с медработниками. В результате произошедшего никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему вызвали бригаду специализированной медпомощи.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, впоследствии мужчину доставили в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, инцидент произошел в лаборатории «Гемотест». На видеозаписи, которую публикует Mash видно, что в процедурном кабинете, предназначенном для сдачи анализов, перевернуты стол и урна, а также разбросаны вещи. При этом врачи и медсестры попытались вызвать охрану.

Отмечается, что нападавший растолкал толпу и ворвался в клинику и со словами: «коронавируса нет». В настоящее время клинику закрыли, ведутся поиски нападавшего.

Теги: Москва, коронавирус, лаборатория
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