СК начал проверку по факту избиения стюарда пассажиром рейса из Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку по факту нарушения общественного порядка на борту самолета рейса Москва — Киров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 23 декабря мужчину 1995 года рождения из-за алкогольного опьянения не пустили на борт. Пассажир не согласился с представителем авиакомпании, после чего ударил его по голове. Нападавшего задержали сотрудники полиции.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в аэропорту Внуково, у пострадавшего стюарда врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Кроме этого, у него серьезный ушиб руки.

Сейчас следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, добавили в СК.