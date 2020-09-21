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С вылетавшего из Хабаровска в Москву самолета сняли авиадебошира

Фото:Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

С самолета, вылетавшего по маршруту Хабаровск — Москва, сняли пассажира за нарушение общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Согласно сообщению, 39-летний житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения выражался на борту грубой нецензурной бранью.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В связи с этим транспортные полицейские сопроводили мужчину в дежурную часть. Авиадебошир отказался от проведения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови, добавили в пресс-службе.

Против мужчины были составлены протоколы по ч.1 ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП России. Ему грозит административный арест до 15 суток.

В марте глава главного управления на транспорте МВД России генерал-лейтенант полиции Дмитрий Шаробаров предложил ввести запрет на продажу алкоголя в поездах дальнего следования и самолетах. По его мнению, это поможет избежать появления дебоширов.

Хабаровск Москва самолет авиадебоширы
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