С вылетавшего из Хабаровска в Москву самолета сняли авиадебошира

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

С самолета, вылетавшего по маршруту Хабаровск — Москва, сняли пассажира за нарушение общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Согласно сообщению, 39-летний житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения выражался на борту грубой нецензурной бранью.

В связи с этим транспортные полицейские сопроводили мужчину в дежурную часть. Авиадебошир отказался от проведения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови, добавили в пресс-службе.

Против мужчины были составлены протоколы по ч.1 ст. 20.21 и ст. 20.1 КоАП России. Ему грозит административный арест до 15 суток.