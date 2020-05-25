В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

Полиция в Домодедово задержала двоих мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Транспортные полицейские доставили в дежурную часть мужчин 1986 и 2001 годов рождения. Сотрудников МВД вызвал командир рейса Сочи — Москва после приземления в аэропорту Домодедово.

Во время подготовки к высадке один из задержанных облокотился на кресло и задел второго мужчину. В результате словесный конфликт перерос в драку.

Как передает Vesti.ru, инцидент произошел 24 мая в 17:24 по московскому времени на борту самолета «Уральских авиалиний» рейса U6-448.