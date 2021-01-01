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В Москве госпитализировали Бари Алибасова

Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за резкого ухудшения состояния. Об этом РБК сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу вечером стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление», — сказал он. Горжанкин добавил, что медики проводят необходимые обследования.

Одной из главных версий является «передозировка Виагры», добавил он.

Материал дополняется

продюсер госпитализация новости
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