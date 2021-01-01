Общество , 03 дек, 14:44
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В Москве госпитализировали Бари Алибасова
Бари Алибасов
Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за резкого ухудшения состояния. Об этом РБК сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.
«Бари Каримовичу вечером стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление», — сказал он. Горжанкин добавил, что медики проводят необходимые обследования.
Одной из главных версий является «передозировка Виагры», добавил он.
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